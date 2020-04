Coronavirus, la Casa Bianca vende monete commemorative della pandemia: “Ricavato donato a ospedali”. Ma sui social è polemica (Di giovedì 30 aprile 2020) Polemiche negli Stati Uniti per l’idea del souvenir shop della Casa Bianca di coniare “monete commemorative” della pandemia globale di Coronavirus per ricordare questo “storico momento”. Vengono vendute al prezzo di 100 dollari e hanno su inciso slogan come “Il mondo contro il virus”. Anche il senatore democratico Barnie Sanders ha commentato su Twitter: “Se il negozio di articoli da regalo della Casa Bianca produrrà monete Covid-19 da 100 dollari, Trump può sicuramente usare il Defence Production Act per fabbricare guanti, abiti e maschere di cui i nostri operatori sanitari hanno disperatamente bisogno”. Una moneta propone l’immagine di una spora del covid-19 sovrapposta alla mappa del mondo, con attorno gli slogan “Il mondo contro il virus. Ogni cittadino ha fatto la sua parte” e “Insieme ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : in vacanza con ‘Bi-Tv’ - vita da villaggio a casa con star della Treviso Basket

Coronavirus - papà guarisce dal Covid e torna a casa a Roma dopo 40 giorni in ospedale : la sua famiglia lo accoglie così (Di giovedì 30 aprile 2020) Polemiche negli Stati Uniti per l’idea del souvenir shopdi coniare “globale diper ricordare questo “storico momento”. Vengono vendute al prezzo di 100 dollari e hanno su inciso slogan come “Il mondo contro il virus”. Anche il senatore democratico Barnie Sanders ha commentato su Twitter: “Se il negozio di articoli da regaloprodurràCovid-19 da 100 dollari, Trump può sicuramente usare il Defence Production Act per fabbricare guanti, abiti e maschere di cui i nostri operatori sanitari hanno disperatamente bisogno”. Una moneta propone l’immagine di una spora del covid-19 sovrapposta alla mappa del mondo, con attorno gli slogan “Il mondo contro il virus. Ogni cittadino ha fatto la sua parte” e “Insieme ...

