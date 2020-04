Coronavirus, la Calabria sfida il governo: aperti bar e ristoranti da oggi (Di giovedì 30 aprile 2020) La Calabria in contrasto con i decreti governativi. Da oggi, riapertura di bar e ristornati con tavoli all’aperto e servizio al tavolo PixabayUna nuova ordinanza della governatrice della regione Calabria, Jole Santelli prevede che da oggi sarà “consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. Una sfida in tutto e per tutto al governo che qualche giorno fa aveva presentato il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio. Oltre a bar e ristoranti saranno previste anche altre aperture: i mercati all’aperto e la vendita ambulante anche al di fuori del proprio comune. Tutto questo deve, però, avvenire nel rispetto delle forme di distanziamento di sicurezza e con l’uso di mascherine e ... Leggi su chenews Coronavirus : la Calabria riapre subito i bar. I governatori del centrodestra sfidano Conte

