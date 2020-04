Coronavirus | la Calabria riapre bar e ristoranti “all’aperto” – VIDEO

stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - repubblica : Coronavirus, in Calabria riprendono da domani bar e ristoranti all'aperto - fanpage : Da domani in Calabria bar e ristoranti aperti con servizio ai tavoli all’esterno - silverslavery : RT @RadioSavana: La Regione Calabria contro #Conte: bar aperti, birra e patatine. #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 - mitomireskrokov : RT @RadioSavana: La Regione Calabria contro #Conte: bar aperti, birra e patatine. #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 -

