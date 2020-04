Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 aprile: morti, contagi, guariti (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 aprile: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile, tranne il lunedì e il giovedì. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 30 aprile. Il bilancio odierno è di 101.551 attualmente positivi (ieri erano 104.657 , – 3.106), 27.967 morti (ieri 27.682, +285) e 75.945 guariti (ieri 71.252, +4693). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 205.463 (ieri 203.591, +1.872). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.708 persone (ieri 83.652 , -1.944); in terapia intensiva ci sono oggi pazienti 1.694 (ieri 1.795 , – 101); i ricoverati con sintomi sono invece 18.149 ... Leggi su tpi Coronavirus - il Prof. Andreassi : «Decessi sottostimati. ‘Testare - tracciare e trattare’ unica strada - ma in Italia non si fa. Prendere tempo non sconfiggerà il virus»

