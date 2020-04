Coronavirus: in Veneto scende ancora la pressione sugli ospedali (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 17.960, 92 in più rispetto a ieri pomeriggio, i soggetti positivi a Coronavirus registrati in Veneto dall’inizio dell’epidemia, con 8.147 attualmente positivi: è quanto emerge dal bollettino regionale. Le vittime totali sono 1.459, di cui 1.141 (+7) in ospedale: i negativizzati sono arrivati a quota 8.354, i soggetti posti in isolamento domiciliare 7.471. scende ancora la pressione sugli ospedali, con 1.012 pazienti in area non critica (-6) e 114, invariati, in terapia intensiva. I dimessi sono 2.607.L'articolo Coronavirus: in Veneto scende ancora la pressione sugli ospedali Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 30 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +7 morti

Coronavirus - in Veneto calano i ricoveri. Zaia : "Nuova chiusura se avvengono ricadute"

Dopo il calo dei nuovi positivi rilevati nel Padovano (attestatisi sullo zero) i casi tornano a salire seppur di poche unità. Rispetto a mercoledì mattina se ne registrano 15 in più. Da inizio emergen ...

