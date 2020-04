Coronavirus in Toscana: 15 morti, oggi 30 aprile. E 60 nuovi contagi. Ben 124 guarigioni (105 virali) (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 15 i morti per Coronavirus in Toscana, registrati oggi 30 aprile. Sono 60 i nuovi casi, che portano il numero complessivo da inizio emergenza a 9.352. Importante il dato sulle guarigioni: ben 124, di cui 105 virali Leggi su firenzepost Coronavirus : 3000 "nuovi poveri" ai centri Caritas Toscana

