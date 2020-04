Coronavirus in Italia: record di guariti, 4.693 nelle ultime 24 ore. Ecco il bollettino (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia oggi, i dati aggiornati al 30 aprile 2020. Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 aprile I casi totali nel nostro Paese sono 205.463, al momento sono invece 101.551 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 75.945, mentre il totale dei deceduti sale a 27.967. I pazienti ricoverati con sintomi sono 18.149 (con un decremento di 1.061 pazienti rispetto a ieri), in terapia intensiva 1.694 (con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri), mentre 81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto alla giornata di ieri si registrano le seguenti variazioni: Casi attuali: 101.551 (-3.106) • Deceduti: 27.967 (+285) • guariti: 75.945 (+4.693) • Totale casi: 205.463 (+1.872) Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 30 aprile: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - oltre 205.000 casi totali in Italia. Il premier russo positivo. Conte : “Nessun ultimatum da Renzi” – DIRETTA

