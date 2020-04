Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel nostro Paese sono in tutto 27.967 le persone morte per il Covid-19. Conte alla Camera: "Il governo non può assicurare ora il ritorno alla normalità. Cei ricuce strappo: "Collaborazione leale". Ma è scontro tra governo e Regione Calabria Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - in Italia 156.363 contagiati totali : 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel nostro Paese sono in tutto 27.967 le persone morte per il Covid-19. Conte alla Camera: "Il governo non può assicurare ora il ritorno alla normalità. Cei ricuce strappo: "Collaborazione leale". Ma è scontro tra governo e Regione Calabria

CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - luigidimaio : In questo scenario di crisi legato al coronavirus, l’Italia non può affrontare anche la crisi libica. Oggi più che… - Roger_Lambretta : @Drittorovescio_ Ricci il sindaco di Pesaro che a fine febbraio diceva: chi parla di coronavirus in Italia fa solo… - sportli26181512 : Basket, Serie A: quando e come ripartire in Italia? Gli scenari: All'indomani del protocollo sanitario il basket it… -