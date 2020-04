Coronavirus, in Italia altri 285 morti. I guariti salgono a 75.945, più 4.693 da ieri (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr – I dati illustrati oggi nella conferenza stampa della Protezione Civile che si svolge ora due volte alla settimana indicano dei miglioramenti incoraggianti, tant’è vero che tra ringraziamenti ai volontari e agli altri Stati europei che hanno prestato supporto all’Italia nell’emergenza Coronavirus inizia quasi a sentirsi un’aria di commiato. “Solo” altri 285 decessi Sebbene il totale dei morti per Coronavirus in Italia abbia quasi raggiunto la cifra tetra di 28mila individui, secondo i dati diffusi oggi in conferenza stampa dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati “solo” altri 285 decessi: il totale arriva dunque a 27.967. I guariti in aumento record I guariti Italiani dal Coronavirus hanno raggiunto la cifra di 75.945: da ieri abbiamo assistito ad un un incremento record di 4.693 ... Leggi su ilprimatonazionale Record di guariti dal coronavirus in Italia - quasi 5 mila in 24 ore

