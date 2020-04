Coronavirus, in Italia 101.551 positivi, 27.967 morti e 75.945 guariti (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 30 aprile il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e’ di 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 101.551, con un calo di 3.016 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente positivi 1.694 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri; 18.149 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1061 pazienti rispetto a ieri, 81.708 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 285 e portano il totale a 27.967. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 75.945, con un incremento di 4.643 persone rispetto a ieri.(ITALPRESS). L’articolo Coronavirus, in Italia 101.551 positivi, 27.967 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus aggiornamenti Italia/ Ultime notizie : 27697 morti - 101551 casi (-3106)

