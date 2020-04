Coronavirus: in Germania il tasso dei contagi continua a diminuire, altro che aumento! L’allentamento delle misure funziona (Di giovedì 30 aprile 2020) Ne abbiamo parlato pochi giorni fa: sulla Germania sono state diffuse, anche a livello di media nazionali, molte fake news. Il Paese guidato dalla cancelliera Angela Merkel ha deciso di allentare in parte le già limitate misure adottate per frenare i contagi da Coronavirus. Non c’è mai stato un lock-down vero e proprio (Coronavirus, le grandi fake news sulla Germania: la curva dei contagi non sta risalendo e il lockdown non c’è mai stato DATI). Le scuole sono state chiuse, dove possibile è stato attivato lo smart working, ma l’economia, di fatto, non si è mai fermata completamente. Eppure la curva dei contagi sembra ‘pagare’ questo tipo di atteggiamento. La notizia, ora, è che il tasso dei contagi da Coronavirus in Germania rilevato ieri è dello 0,76, mentre il giorno prima era sceso da 0,9 a 0,75. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’uscita dal lockdown degli altri : in Germania riaperture a singhiozzo con un dato in peggioramento

Coronavirus – In Usa oltre 60mila morti - ma mezza America riapre. Uk - morto il 33% dei ricoverati per Covid-19. In Germania cassa integrazione record. Corea del Sud : per la prima volta zero contagi

Coronavirus Germania : 6.467 morti - 161.539 casi/ Polizia fermerà raduni 1° maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Ne abbiamo parlato pochi giorni fa: sullasono state diffuse, anche a livello di media nazionali, molte fake news. Il Paese guidato dalla cancelliera Angela Merkel ha deciso di allentare in parte le già limitate misure adottate per frenare ida. Non c’è mai stato un lock-down vero e proprio (, le grandi fake news sulla: la curva deinon sta risalendo e il lockdown non c’è mai stato DATI). Le scuole sono state chiuse, dove possibile è stato attivato lo smart working, ma l’economia, di fatto, non si è mai fermata completamente. Eppure la curva deisembra ‘pagare’ questo tipo di atteggiamento. La notizia, ora, è che ildeidainrilevato ieri è dello 0,76, mentre il giorno prima era sceso da 0,9 a 0,75. ...

Agenzia_Ansa : Doccia fredda in Germania, risale l'indice di contagio. Ma per Berlino la situazione resta gestibile, avanti sulla… - fanpage : La Germania sprofonda nell'incubo contagi da Covid -19 #29Aprile - petergomezblog : #Coronavirus riapertura graduale in Germania e subito il tasso di contagio risale a 1. - EugenioDella : RT @dantegiumanini: Sarebbe interessante sapere che ne pensano le industrie tedesche #Italexit Angela Merkel, corridoio turistico anti-c… - luigicastronuov : RT @AlbertoLetizia2: Attendo articoli e tweet di rettifica da parte di quei giornalisti e di quelle Twitterstar che hanno gongolato alla no… -