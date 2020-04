Coronavirus, ‘Imprese che resistono’ lancia una proposta radicale per frenare la crisi (Di giovedì 30 aprile 2020) Luca Peotta, un piccolo imprenditore cuneese che produce forni speciali, divenne famoso quando nel giugno del 2009 portò in piazza 1000 imprenditori, un evento ripreso anche dal The Wall Street Journal che rivelò le difficoltà quotidiane, ma anche l’umanità, di molte piccole imprese. Gli imprenditori di “Imprese che resistono“, la rete fondata da Peotta, spesso sono ex-operai che mantengono con i dipendenti un rapporto solidale, magari continuando a pagare gli stipendi anche quando la ditta annaspa, strozzata dal mercato o dai debiti. Nella storia recente dell’industria italiana, “Imprese che resistono” può essere considerato anche come una reazione all’ondata di suicidi di piccoli imprenditori e partite Iva, che funestò gli anni successivi al 2011, quando la destra aveva portato il paese sull’orlo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Crimi - ‘imprese saranno indennizzate - imprenditori non lasciati soli’

