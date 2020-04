Coronavirus | il tycoon Elon Musk contro l’isolamento | “Ridate libertà alle persone”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 aprile 2020) New York, 30 apr –, Ceo di Tesla e di SpaceX, si sta scagliando accesamente via social (e non solo)le norme che impongono ai cittadini Usa di restare in casa per evitare il contagio da, definendole “fasciste” e dicendo che sono paragonabili al “sequestrare le persone nelle proprie case“.: “Sequestro dei cittadini americani” Secondo quanto riporta il sito di notizie della Cnn,ha dichiarato: “Chiamerei queste regole ‘sequestro delle persone nelle proprie case’: èogni diritto costituzionale. Secondo me equivale a calpestare la libertà delle persone in modi orribili e sbagliati. Vatutto ciò per cui la gente è venuta in America e ha costruito questo Paese”, ha detto, sostenendo che le restrizioni siano “un oltraggio”. ...