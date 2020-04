Coronavirus | il punto delle 18 chiude i battenti | l’ultima conferenza stampa della

(Di giovedì 30 aprile 2020) Bollettino Protezione Civile: stop alla18 Il bollettinoProtezione Civile18 è stato uno dei simboli di questa pandemia. Ma quella di oggi, giovedì 30 aprile, è l’ultima puntatain cui, tradizionalmente, sono stati presentati i dati sull’andamento del contagio negli ultimi due lunghi mesi. Il capoProtezione Civile Angelo Borrelli ha infatti annunciato la fine questa esperienza in Via Vitorchiano 4: “Oggi è l’ultima. Questo è anche un segnale positivo visto il continuo calo dei ricoverati e dei contagiati”, ha detto. Trasmessa in diretta tv e su YouTube era diventata una sorta di rituale, con Borrelli, che presenta pacatamente i dati (“oggi parto dai guariti” era una frase ricorrente), gli esperti al suo fianco divenuti popolari (dal ...

“Se questo studio sarà confermato da altri, vorrà dire che la Sars Cov 2 si comporta come tutte le malattie infettive, cioè stimola anticorpi. Quanto poi questi permangono nell’organismo, per quanto t ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - Boom di guariti a +4.693, mentre sono 101.551 gli attualmente malati, in calo di 3.106 unita' rispetto a ieri con un calo dei ricoveri in terapia intens ...