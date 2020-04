Coronavirus | il pigiama party della Lega al Senato e l’ordinanza nottetempo della

(Di giovedì 30 aprile 2020) Essendo i presuntuosi in maggioranza, e pure gli analfabeti in buon numero, ci siamo domandati, alla finefase uno: adesso che si fa? La, che è sull’orlo di una crisi di nervi, ha organizzato unnel Parlamento. Stanotte sono stati lì, il capitano Salvini e tutta la truppa, a presidiare le libertà costituzionali. Chi non poteva, perché non romano e nemmeno deputato ore, ha pensato a un colpo di teatro ancora più formidabile. A Jole Santelli, presidente di una regione – la Calabria – tenuta dalla pandemia ai marginitragedia – è venuta l’ideona: apriamo tutto o quasi e facciamo presto, anzi prestissimo. Così ieri alle 23 ha firmato un’ordinanza per riaprire già alle sei di stamane bar e ristoranti e dare modo ai calabresi di farsi questo bel ponte del primo ...

Il Fatto Quotidiano

Essendo i presuntuosi in maggioranza, e pure gli analfabeti in buon numero, ci siamo domandati, alla fine della fase uno: adesso che si fa? La Lega, che è sull'orlo di una crisi di nervi, ha organizza ...