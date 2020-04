Coronavirus: il genetista Novelli, ‘studio Usa su farmaco, speriamo di portarlo in Italia’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – C’è una ricerca americana per una cura contro il Covid-19 su un anticorpo monoclonare, “che fa capo al gruppo del professor Pandolfi a Boston, che vede coinvolta l’Università di Toronto, noi in parte per alcuni studi particolari. speriamo di poter portare in Italia la sperimentazione clinica di questa molecola e, perché no, la produzione”. Lo ha affermato il professor Giuseppe Novelli, genetista dell’Università di Tor Vergata, in un’intervista a ‘Porta a Porta’. “Collateralmente a questo studio -ha aggiunto- stiamo cercando di capire le differenze, del perché un giovane ha una forma gravissima di malattia quando si infetta con il virus e altri sono asintomatici e trasmettono il virus senza avere niente. E’ chiaro che qui la risposta è ... Leggi su calcioweb.eu È morto Michele Stanca - genetista di fama mondiale. Anche lui vittima del coronavirus

Michele Stanca : chi era il genetista dei cereali - morto per il coronavirus

Covid-19, lo psichiatra scarica Solinas: Comitato scientifico sardo perde Pani

Luca Pani non fa più parte del Comitato scientifico che in Sardegna affianca la Giunta di Christian Solinas nella gestione dell’emergenza Covid-19. La conferma arriva dall’infettivologo Stefano Vella, ...

