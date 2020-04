Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: ricoverati 100 positivi, salgono a 381 i pazienti dimessi o trasferiti (Di giovedì 30 aprile 2020) “I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 100. Di questi, 16 necessitano di supporto respiratorio“: lo si legge nel bollettino medico diramato oggi dall’Istituto Spallanzani, il numero 91. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 381“. Il nosocomio precisa che “in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici“.L'articolo Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: ricoverati 100 positivi, salgono a 381 i pazienti dimessi o trasferiti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile : 431 morti in 24 ore

