Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: salgono a 28mila i morti ma c'è il record di guariti (Di giovedì 30 aprile 2020) I numeri del Coronavirus in Italia continuano a migliorare. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile, infatti, ci sono stati meno contagi e più guariti. In particolare, sono quasi 28mila i morti in Italia per Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 285 decessi. Il totale arriva a quindi a 27967. I guariti sono 75945, con un incremento record di 4693 rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 101551, con una diminuzione di 3106 rispetto alle cifre precedenti. In isolamento domiciliare 81708 persone, mentre 18149 sono ricoverate con sintomi e 1694 (-101) sono in terapia intensiva: tutti dati in discesa rispetto a ieri. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus bollettino 30 aprile 2020 - oggi ultima conferenza stampa in diretta : -3106 persone attualmente positive - 285 morti

