Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 30 aprile | Ecco tutti i dati (Di giovedì 30 aprile 2020) Ecco l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi giovedì 30 aprile, la Protezione Civile ha comunicato i dati dell’emergenza Coronavirus relative alle ultime 24 ore. Coronavirus: 101.551 i malati, 3.106 in meno di ieri Sono 101.551 le persone attualmente contagiate dal Coronavirus nel nostro Paese. Sono ben 3.106 i casi in meno rispetto all’aggiornamento … L'articolo Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 30 aprile Ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 30 aprile : morti - contagi - guariti

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Protezione Civile diretta conferenza stampa/ Iss - bollettino coronavirus 30 aprile (Di giovedì 30 aprile 2020)l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi giovedì 30, laha comunicato idell’emergenzarelative alle ultime 24 ore.: 101.551 i malati, 3.106 in meno di ieri Sono 101.551 le persone attualmente contagiate dalnel nostro Paese. Sono ben 3.106 i casi in meno rispetto all’aggiornamento … L'articoloildel 30proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia: 203.591 casi positivi e 27.682 morti. Il bollettino del 29 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia: 201.505 casi positivi e 27.359 morti. Il bollettino del 28 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia: 201.505 casi positivi e 27.359 morti. Il bollettino del 28 aprile - shitian321136 : RT @SkyTG24: #coronavirus, il bollettino della Protezione Civile in diretta - PiacenzaSera : Il bollettino odierno dell'emergenza coronavirus. Venturi 'A Piacenza stiamo facendo molti tamponi e per gran parte… -