Coronavirus, ieri 285 vittime: non accadeva dai primi di marzo. Più di 4mila guariti in un giorno – Il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 30 aprile L'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un deciso calo nel numero delle persone attualmente positive da Coronavirus e il dato relativo alle vittime scende sotto quota 300 ed è in ribasso rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 285 nuove morti (ieri erano 323). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 27.967. Oggi si contano –3.106 persone attualmente positive. Cifra che fa scendere il totale degli attualmente positivi al virus a 101.551 (ieri erano 104.657). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall'inizio del monitoraggio dell'epidemia sono arrivati a quota 205.463, con un incremento di 1.872 in un giorno (ieri l'incremento era di +2.086 ). Quanto ai tamponi, ne sono ...

**Coronavirus : riunione Conte - Gualtieri e capi delegazione su decreto**

In Toscana sono 9.352 i casi di positività al Coronavirus, 60 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,4% e ...

Quali scoperte e quali menti ci aiuteranno ad uscire da questa terribile pandemia? Sul nuovo numero di 7, il magazine del Corriere, in edicola il primo maggio (e in Pdf sulla Digital edition fino al 7 ...

