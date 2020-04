Coronavirus, i dati: nuovi casi sotto quota 2mila, boom di guariti e meno di 300 morti. Borrelli: “Quella di oggi è l’ultima conferenza stampa” (Di giovedì 30 aprile 2020) L’ultima conferenza stampa della Protezione civile sulla situazione del contagio in Italia coincide con numeri nettamente migliori rispetto a quelli delle scorse settimana e, in alcuni casi, degli ultimi mesi. Per quanto riguarda i malati, ad esempio, in un solo giorno sono calati di 3.106 unità, per un totale di 101.551 persone che tuttora hanno il Covid-19. Di questi 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri, e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare, 1.944 in meno rispetto a 24 ore fa. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti, sono 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872. Anche in questo caso il dato è positivo: erano settimane che la quota dei contagiati non scendeva sotto quota duemila. Record assoluto, invece, per i guariti: sono 75.945, con un incremento di 4.693 ... Leggi su ilfattoquotidiano Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 30 aprile

Coronavirus - l’Italia FUORI DAL TUNNEL : oggi 5 mila guariti e 70 mila tamponi - il 97 - 3% NEGATIVO!! Tutti i DATI

Coronavirus - Borrelli riporta i dati del 30 aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) L’ultima conferenza stampa della Protezione civile sulla situazione del contagio in Italia coincide con numeri nettamente migliori rispetto a quelli delle scorse settimana e, in alcuni, degli ultimi mesi. Per quanto riguarda i malati, ad esempio, in un solo giorno sono calati di 3.106 unità, per un totale di 101.551 persone che tuttora hanno il Covid-19. Di questi 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 inrispetto a ieri, e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare, 1.944 inrispetto a 24 ore fa. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al, le vittime e i, sono 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872. Anche in questo caso il dato è positivo: erano settimane che ladei contagiati non scendevaduemila. Record assoluto, invece, per i: sono 75.945, con un incremento di 4.693 ...

DPCgov : #Coronavirus: ancora in calo la pressione sulle strutture ospedaliere?? ??Totale positivi: 104.657 ??Dimessi e guari… - Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e i trend - Agenzia_Ansa : I dati della Regione Lombardia indicano trend in calo: i contagiati sono 75.134, con 786 nuovi positivi; ieri erano… - infoitinterno : Coronavirus Italia, bollettino del 30 aprile. I dati di oggi e ultime notizie - SienaFree : Coronavirus, i dati di giovedì 30 aprile in Toscana: 60 nuovi casi positivi, 15 deceduti, 124 i guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, 285 morti oggi in Italia e calo record di malati

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 36.211 i malati in Lombardia (89 in più rispetto a ieri), 9.563 in Emilia-Romagna (-2.299), 15.493 in Piemonte (-28), 8.147 in Veneto (-222), 5.584 in ...

Ma siamo proprio sicuri delle mascherine obbligatorie?

si susseguono interventi pubblici per un generale uso delle mascherine all’aperto, con Regioni che lo vogliono estendere alla “Fase 2” fino a invocare l’obbligo nazionale con sanzioni ai trasgressori.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 36.211 i malati in Lombardia (89 in più rispetto a ieri), 9.563 in Emilia-Romagna (-2.299), 15.493 in Piemonte (-28), 8.147 in Veneto (-222), 5.584 in ...si susseguono interventi pubblici per un generale uso delle mascherine all’aperto, con Regioni che lo vogliono estendere alla “Fase 2” fino a invocare l’obbligo nazionale con sanzioni ai trasgressori.