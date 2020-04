Coronavirus | Grifo racconta come riparte la Bundesliga | “Tampone ogni tre giorni e al

(Di giovedì 30 aprile 2020) Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Vincenzoha spiegato nei dettagli la procedura degli allenamenti ai tempi del. Il campionato tedesco, la, è pronto a ripartire esarà protagonista con la maglia del Friburgo: “Il lunedì in video conferenza da casa con l’allenatore ci viene spiegato il programma, arrivano anche delle istruzioni scritte suprepararsi. Veniamo divisi in gruppi, quattro giocatori e un portiere. Nei primi tempi per blocchi di ruolo, adesso anche misti, un elemento per ruolo. Faccio stretching a casa, riscaldamento con la cyclette che ho messo sul terrazzo, poi vado al campo già cambiato. Un gruppodue ore: alle 9, alle 11 e così via. Sedute di un’ora o 90 minuti, alternando corsa, tecnica, tiri in porta, uno-due, punizioni. Quando finisco, veloce ...

Vincenzo Grifo è tornato ad allenarsi col Friburgo: "Siamo divisi in gruppi, ogni tre giorni ci fanno il tampone. E' giusto ripartire".