Coronavirus, Greta Thunberg dona 100mila dollari all'Unicef (Di giovedì 30 aprile 2020) Greta Thunberg, l'attivista svedese simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, ha deciso di donare un premio da 100mila dollari (che le era stato consegnato dall'Ong danese Human Act) all'Unicef a sostegno dei bambini colpiti dall'emergenza Coronavirus. "Sono molto onorata di ricevere lo Human Act Award. Il premio sarà donato all’Unicef e oggi stesso lanceremo una raccolta fondi per supportare l’organizzazione anche durante questa crisi. Come l’emergenza climatica, infatti, la pandemia di Coronavirus è una crisi dei diritti dell’infanzia. La pandemia colpirà tutti i bambini, ora e nel lungo periodo, e i gruppi più vulnerabili saranno maggiormente colpiti".Nelle settimane scorse la 17enne temeva di essere entrata in contatto con il virus ("Ho avuto i sintomi, sono stata in quarantena" aveva detto). Questa era stata la sua ... Leggi su blogo Greta Thunberg dona un premio da 100mila dollari all’Unicef : “La pandemia di coronavirus è una crisi dei diritti dell’infanzia”

Coronavirus - Greta dona 100mila dollari per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia

Coronavirus : Greta Thunberg dona 100.000 dollari all’UNICEF per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia (Di giovedì 30 aprile 2020), l'attivista svedese simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, ha deciso dire un premio da(che le era stato consegnato dall'Ong danese Human Act) all'a sostegno dei bambini colpiti dall'emergenza. "Sono molto onorata di ricevere lo Human Act Award. Il premio saràto all’e oggi stesso lanceremo una raccolta fondi per supportare l’organizzazione anche durante questa crisi. Come l’emergenza climatica, infatti, la pandemia diè una crisi dei diritti dell’infanzia. La pandemia colpirà tutti i bambini, ora e nel lungo periodo, e i gruppi più vulnerabili saranno maggiormente colpiti".Nelle settimane scorse la 17enne temeva di essere entrata in contatto con il virus ("Ho avuto i sintomi, sono stata in quarantena" aveva detto). Questa era stata la sua ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Greta dona 100mila dollari all'Unicef #Covid-19 #ANSA @GretaThunberg @UNICEF - RaiNews : I fondi sosterranno l'azione dell'Unicef nei settori 'alimentare, sanitario, della lotta contro le violenze e l'arr… - cittella : RT @POPOLOdiTWlTTER: Coronavirus, Greta dona 100mila dollari all'Unicef ... e da dove li ha presi??? - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Greta dona 100mila dollari all'Unicef #Covid-19 #ANSA @GretaThunberg @UNICEF - Ladyb177 : RT @Bossina8: Per #Greta ogni motivo è buono per battere cassa ?? #Parasite ?? #COVID19 Onto the next ‘child-rights crisis’? Greta Thunberg… -