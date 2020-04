Coronavirus - Gomme invernali fino al 15 giugno (Di giovedì 30 aprile 2020) E alla fine anche lultima scadenza è caduta: sarà possibile montare le Gomme estive fino al 15 giugno. Lo ha deciso oggi il ministero dei trasporti a causa dei condizionamenti derivanti dallemergenza sanitaria in corso. In pratica, sarà consentito circolare con le Gomme invernali in deroga, cioè con un codice velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione, un mese in più rispetto alla scadenza del 15 maggio (ma,va ricordato, se le coperture stagionali hanno codice velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione non vi sono vincoli e le Gomme invernali, volendo, possono essere utilizzate tutto lanno).Meglio con una prenotazione. La decisione è stata presa per consentire ai cittadini di diluire nel tempo unoperazione che finora non è stato possibile effettuare, nonostante ... Leggi su quattroruote Coronavirus - Gomme invernali - per cambiarle cè tempo fino al 15 maggio

