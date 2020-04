Coronavirus | Gasparri | ‘dopo ennesima scarcerazione Csm prenderà provvedimenti?’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – ‘Ed ora, di fronte all’, quella di Carmelo Terranova, pericoloso boss condannato a tre ergastoli per omicidio, al quale è stato concesso il trasferimento ai domiciliari, il Csm continuerà a molestare il sottoscritto o si comincerà ad occupare di quella che sta diventando una pericolosa prassi, vigilando e prendendo provvedimenti nei confronti dei magistrati responsabili di queste gravissime scarcerazioni? E il presunto ministro Bonafede, che aveva annunciato verifiche, vuole dare un segnale immediato e deciso o aspetterà che le carceri siano vuote per far vedere che esiste?”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio.“I cittadini italiani sono sgomenti di fronte a quello che sta avvenendo e che noi continueremo a denunciare senza farci intimorire ...