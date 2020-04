Coronavirus | Fornaro | ‘presidenti regione rispettino loro ruolo’

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “I presidenti delle Regioni non sono governatori di uno stato federale: con tutti il rispetto per illavoro e di quello che hanno fatto, non comprendo che senso abbiano le ordinanze della Liguria e della Calabria”. Lo ha detto il capogruppo di Leu, Federico, in aula alla Camera dopo l’intervento del premier Giuseppe Conte. L'articolo, ‘presidentiruolo’ proviene da Ildenaro.it.

Lo afferma in Aula a Montecitorio il capogruppo di LeU Federico Fornaro intervenendo dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Conte sul coronavirus. "Ancora in molte regioni persistono troppi ...