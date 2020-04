Coronavirus | Fontana | ' in Lombardia aprirà solo chi può rispettare regole

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) - "Vogliamoprecise e sicure che valgano per tutti. Dopodiché apre chi è in grado di garantire queste. E rimane chiuso chi ancora non è in grado di adeguarsi. In questo modo saremo più simili a Germania o Svizzera". Lo afferma il presidente della Regione, Attilio, in un'intervista alla Stampa. "Per il momento -continua- se il governo non cambia le sue direttive non potremo che andare verso l'applicazione del decreto di Conte". In ogni caso, spiega, "quella parte dipiù restrittive che avevo applicato nella precedente fase non le ripresenterò: quindi alberghi aperti, studi professionali aperti, negozi aperti. Più aperture possibile. Tutti però dovrannoledelle distanze e delle mascherine. Cercherò di impedirela riapertura del ...