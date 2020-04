(Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Durante l’alla“sono state tolte molte prerogative decisionali. Le abbiamo accettate per senso di responsabilità, ma ora che non siamo più nell’bisogna tornare al riparto delle competenze stato e”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, in un’intervista alla Stampa. Per esempio, fra le prerogative compressecita “quando il ministero degli Interni ha detto che non potevamo istituire noi le zone rosse. Se guardo ciò che è stato fatto, il provvedimento giusto ed equilibrato è stato il primo che abbiamo preso, che infatti aveva la firma mia e del ministro Speranza”. L'articolo, ‘concompetenze’ sembra essere il primo ...

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - LegaSalvini : FONTANA E SALVINI: “SERVE CHIARIRE, SAREBBE GRAVE” - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: PRESTO UNA NUOVA VITA, PIÙ LIMITATA MA LIBERA - giulianog68 : RT @RegLombardia: #LNews #Coronavirus Attilio Fontana: 'Pronti 80 milioni per gli operatori sanitari. Attendiamo solo indicazioni circa la… - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'con fine emergenza Regioni riprendano proprie competenze'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana

Dopodiché apre chi è in grado di garantire queste regole. E rimane chiuso chi ancora non è in grado di adeguarsi. In questo modo saremo più simili a Germania o Svizzera". Lo afferma il presidente dell ...Non accenna a placarsi lo scontro tra governo e regioni per la gestione dell'emergenza coronavirus. Non solo le regioni del Nord, ora anche dal Sud si levano feroci critiche contro Giuseppe Conte (si ...