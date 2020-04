Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni volontari: distribuiscono cibo per i poveri | VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni distribuiscono cibo alle famiglie in difficoltà Ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di utilizzare la loro popolarità per aiutare la città di Milano e i milanesi in difficoltà. Dopo la raccolta fondi lanciata per ampliare il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele, che in pochissimo tempo ha raccolto oltre 4 milioni di euro, oggi l’influencer e il rapper sono andati a distribuire cibo alle famiglie bisognose. Nella mattinata di giovedì 30 aprile, armati di guanti e mascherina e in sella alle loro bici, Fedez e Chiara si sono uniti ai volontari dell’iniziativa “Milano Aiuta”. La coppia ha poi postato le foto dell’impresa sui rispettivi profili Instagram, insieme a un VIDEO di ringraziamento. “Stamattina abbiamo preso ... Leggi su tpi Fedez e Ferragni : nuova iniziativa nella lotta al Coronavirus – VIDEO

