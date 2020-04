Coronavirus | fase 2 | ecco le produzioni tv ripartite o pronte a farlo

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 aprile 2020)tv La «2» è pronta a scattare. Anche per i set del piccolo schermo. Dopo avervi anticipato le norme con cui il settore audiovisivo si sta preparando alla ripartenza, vi aggiorniamo ora sulletelevisive che stanno riaprendo o sono già riaperte, ovviamente nel rispetto delle necessarie misure anti-contagio. Di quelle, del resto, non si potrà più fare a meno. Tracciamo una mappa della situazione post-lockdown, documentando lo stato dell’arte e descrivendo quello che sarà, anche con l’aiuto delle case di produzione che ci vorranno informare su quanto sta accadendo sui loro set e nei loro uffici. Dunque se da una parte indagheremo noi, dall’altra invitiamo le case di produzione a scrivere a redazioneATdavidemaggio.it per segnalare set aperti.