Coronavirus: Fase 2 anche per lo Spazio, riapre la base europea di Kourou (Di giovedì 30 aprile 2020) Avio informa che il CNES (Agenzia Spaziale Francese) e Arianespace hanno comunicato oggi il ritorno graduale all’operatività del Centro Spaziale Guyanese a partire dall’11 maggio. Il centro spaziale di Kourou era stato chiuso durante il picco dell’emergenza COVID-19 il 16 marzo 2020. A quel punto le operazioni necessarie al lancio numero 16 di Vega, previsto per la fine dello stesso mese, erano state sospese mentre il lanciatore e i satelliti a bordo erano stati messi in sicurezza. La ripresa delle attività avverrà ora secondo i più alti standard di sicurezza sanitaria, inclusa la quarantena per tutto il personale di missione prima di svolgere attività sulla base. Il personale necessario al ritorno al volo di Vega (missione VV16 con SSMS con a bordo circa 50 satelliti) sarà quindi operativo a partire dal 25 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e fase due : qual è il futuro dell'alta moda? Il forum live sul Mattino

