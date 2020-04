Coronavirus | Epm | con Virusfree sanificazioni e policies per aziende operative

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Labitalia) - Affiancare lenella gestione dei rischi legati al Covid-19 sia con soluzioni legate alla sanificazione degli ambienti, sia con l'introduzione di procedure create su misura per i clienti. Nasce con questo approccioil programma di Epm, a supporto della riapertura dellein linea con il 'Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro', sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile. Epm fa parte del gruppo imprenditoriale fondato e guidato da Luigi Esposito, che ha più di 2500 dipendenti in Italia e un fatturato complessivo superiore ai 100 milioni di euro nel 2019. Realtà leader da trenta anni nel settore del facility ed energy management, Epm offre soluzioni integrate anche in chiave energetica ed è stata tra le prime ...