Coronavirus, è il giorno dell’informativa di Conte alla Camera sulla Fase 2. Boccia: “Nessuna violazione della Costituzione” (Di giovedì 30 aprile 2020) Tra la rivolta delle Regioni guidate dal centrodestra e la Lega che occupa i banchi del Senato per far “sentire la voce dei cittadini”, a tre giorni dall’inizio della Fase 2 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenta alla Camera spiegare la Fase “transitoria”, come la definisce l’allegato 10 del Dpcm che ha definito i limiti dell’allentamento del lockdown. Mentre dall’opposizione e dai governi regionali guidati da Carroccio, Forza Italia e Fdi piovono accuse di forzature alla Carta, Pd e M5s fanno quadrato attorno al premier. Dopo la cabina di regia di mercoledì pomeriggio, dieci governatori e il presidente della Provincia Autonoma di Trento che spingono per un’apertura rapida hanno inviato una lettera a Sergio Mattarella, ai presidenti di Camera e Senato, allo stesso premier e al ministro degli Affari Regionali ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - mercoledì da record in Campania : mai così pochi positivi in un giorno

Dieci segnalazioni di lavoro abusivo in due giorni. «Ma non è facile individuare i responsabili - chiarisce Andrea Gallo, comandante della polizia locale di Treviso - perchè spesso queste attività son ...

TORINO. Il Piemonte si smarca dal resto d’Italia: no take away a Torino, sì altrove. Passa dunque la linea di Ferruccio Fazio, l’ex ministro della Sanità che guida il comitato tecnico scientifico chia ...

