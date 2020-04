Coronavirus: Disney lancia le sue mascherine protettive per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza (Di giovedì 30 aprile 2020) La Disney ha lanciato una linea di mascherine protettive che ritraggono i personaggi più amati per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. I fan della Disney potranno ora comprare le maschere protettive ispirate ai film e ai personaggi più amati dello studio, contribuendo inoltre a sostenere delle organizzazioni benefiche. The Walt Disney Company ha infatti svelato la sua nuova linea ispirata ai marchi della Disney, Pixar, Marvel e Star Wars che è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 19.99 dollari per un set di quattro. Le maschere sono disponibili in varie taglie (small, medium e large) e hanno delle grafiche che ritraggono Topolino e Minnie, Anna ed Elsa, Woody e Buzz Lightyear, gli Avengers e Baby Yoda. Le maschere verranno poi ... Leggi su movieplayer Disneyland - si introduce nel parco chiuso per Coronavirus : arrestato

