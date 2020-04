Coronavirus, deputato leghista si toglie mascherina per protesta contro Conte. Grida e caos: premier costretto a ritardare discorso (Di giovedì 30 aprile 2020) Polemiche e caos in Aula prima dell’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’emergenza Coronavirus e sui provvedimenti previsti per la Fase 2. L’opposizione ha protestato perché il premier era senza la mascherina. Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordatoche, come da decisione in conferenza dei capigruppo, si era deciso di non indossare la mascherina quando l’intervento è fatto dai banchi del governo, rispettando le distanze di sicurezza. Alcuni deputati si sono così sfilati la propria mascherina, e sono stati richiamati da Fico. Il presidente della Camera ha dovuto comunque sospendere per pochi minuti la seduta e l’ha fatta riprendere dopo essersi accertato che tutti i parlamentari nell’emiciclo indossassero la mascherina, compreso il deputato leghista. Quindi ha dato la parola al premier Giuseppe ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - allarme alla Camera : un deputato è positivo

