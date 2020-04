Coronavirus, dato dei decessi mai così basso. Sale il numero dei guariti (Di giovedì 30 aprile 2020) Cala il numero dei morti e i guariti accelerano. Il rapporto tra nuovi casi (pochi) e tamponi (tanti) non è mai stato così basso. Questi i dati forniti da Angelo Borrelli durante la conferenza stampa della Protezione civile. Il bilancio sulla pandemia da Covid-19 mette in risalto dei dati che tendono a confermare il positivo andamento della curva. Il dato più drammatico resta quello dei morti: a oggi sono 285 vittime che portano i decessi totali per coronavisus sulla soglia dei 28mila. “E’ una nuova fase, interrompiamo queste conferenze stampa anche se continueremo a comunicare quotidianamente i dati”, ha detto Borrelli. I guariti sono 75945, con un incremento record di 4693 rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 101551, con una diminuzione di 3106 rispetto alle cifre precedenti. In isolamento domiciliare 81708 persone, mentre 18149 sono ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - l’uscita dal lockdown degli altri : in Germania riaperture a singhiozzo con un dato in peggioramento

Coronavirus Basket/ Petrucci : "Il tempo ci ha dato ragione sullo stop ai campionati"

