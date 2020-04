Coronavirus, “dati allarmanti dalla Lombardia”: 27 mila persone con sintomi si spostano ogni giorno per lavoro (Di giovedì 30 aprile 2020) “Secondo i dati raccolti da AllertaLOM, l’app della Regione Lombardia per il tracciamento del contagio, sarebbero 45.500 le persone che attualmente si spostano in Lombardia a rischio Covid“, si legge in un comunicato stampa del Codacons. “Dalle risposte fornite dai 1.200.000 lombardi che hanno scaricato l’app, si riscontra che 320mila si muovono per lavoro. Tra questi, 19.500 (6,5%) soffrono di almeno due sintomi, e 7.500 (2,5%) di almeno tre. Totale: 27mila. I dati sono stati ricavati dai questionari compilati dai cittadini lombardi, in cui viene chiesto, tra l’altro, se si sono notati alcuni sintomi che vengono correlati al Covid nelle ultime due settimane: ad esempio una congiuntivite, un raffreddore, dolori muscolari, senso di stanchezza, diarrea o tosse, anche un solo episodio. Allarmante la stima ricavata dai dati: si tratta di un numero ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - decreto del governo su app Immuni : “Dati distrutti a fine emergenza”

"Secondo i dati raccolti da AllertaLOM, l'app della Regione Lombardia per il tracciamento del contagio, sarebbero 45.500 le persone che attualmente si spostano in Lombardia a rischio Covid", si legge in un comunicato stampa del Codacons. "Dalle risposte fornite dai 1.200.000 lombardi che hanno scaricato l'app, si riscontra che 320mila si muovono per lavoro. Tra questi, 19.500 (6,5%) soffrono di almeno due sintomi, e 7.500 (2,5%) di almeno tre. Totale: 27mila. I dati sono stati ricavati dai questionari compilati dai cittadini lombardi, in cui viene chiesto, tra l'altro, se si sono notati alcuni sintomi che vengono correlati al Covid nelle ultime due settimane: ad esempio una congiuntivite, un raffreddore, dolori muscolari, senso di stanchezza, diarrea o tosse, anche un solo episodio. Allarmante la stima ricavata dai dati: si tratta di un numero

