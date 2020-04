Coronavirus: da nord a sud, è di nuovo allerta. “Così si rischia grosso” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il 4 maggio inizierà la cosiddetta ‘Fase 2’, quindi via a nuove regole contenute nel Dpcm che avranno impatto sulla quotidianità a partire da lunedì prossimo. Restano però alcuni punti fermi per evitare di ricominciare da capo l’incubo Coronavirus, come ad esempio i divieti di spostamento da regione a regione se non per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute” e, novità rispetto alla fase 1, “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”. Ancora: restano i divieti di assembramento e di trasferirsi nelle seconde case. L’attenzione quindi resta alta, anzi altissima, per il timore di nuovi contagi e, per evitare che succeda come due mesi fa, quando nonostante le misure e il pericolo concreto un’ondata di gente dal nord ha raggiunto il ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - emergenza a nord della Siria. L’onlus Mezzaluna rossa Kurdistan Italia : “Servono mascherine - respiratori e posti letto”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nord Coronavirus, terapie intensive ridotte: così il Nord resta a rischio Il Messaggero La situazione degli anziani tra Case di Riposo e Covid-19

Coronavirus, pieni i treni in partenza dal Nord. De Luca: "Tamponi e quarantena ridotta per chi arriva"

L'ordinanza. Dal 22 marzo chi rientra in Campania da altre regioni è obbligato a segnalare la sua presenza all'Asl e a osservare 14 giorni di quarantena volontaria. Non bastano le ordinanze se non c’è ...

