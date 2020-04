Coronavirus | da lunedì si potranno richiedere i funerali per le vittime

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? #Province: ogni amministrazione regionale fa di testa sua ? #Coronavirus: la guerra… - Agenzia_Ansa : A Pescia (Pt) riapre il mercato dei fiori, il Mefit, che, per la prima volta in 92 anni di storia, è stato chiuso p… - TgrPiemonte : Effetto #coronavirus. Regole differenziate per il cibo da asporto, da lunedì in tutto il Piemonte, ma a Torino solo… - LuceverdeRoma : ??#Coronavirus decreto #CuraItalia ?spostamento scadenze per gli automobilisti #bollo #patenti #revisione… - Pippo_Moscuzza : RT @fam_cristiana: #coronavirus #fase2 L’ultimo a chiudere e il primo a riaprire. Mentre l’economia è in ginocchio, lunedì scorso è riparti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunedì Coronavirus, Bonaccini: «Passi avanti, mi auguro che le date di ulteriori riaperture vengano riviste e anticipate» Corriere della Sera