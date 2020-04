Coronavirus, da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Una maratona virtuale in cui manager, comunicatori, professionisti, testimonieranno come stanno affrontando l’emergenza Coronavirus e cosa si aspettano da una ‘fase 2’ realmente capace di far ripartire il Paese. L’iniziativa è promossa da Cida e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica. Si svolgerà sabato 2 maggio, dalle 10 alle 20 sul sito e in diretta Facebook sugli account delle organizzazioni aderenti.‘Abbiamo deciso di dar voce alle categorie professionali che rappresentiamo – ha detto Mario Mantovani, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità – perché il piano di progressiva riapertura delle attività ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze

Coronavirus - quando a uccidere è la paura : anziano morto suicida perché temeva di ammalarsi

Coronavirus Uefa/ "Entro 25 maggio i campionati decidano" - si chiuderà a settembre? (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Una maratona virtuale in cui manager, comunicatori, professionisti, testimonieranno come stanno affrontando l’emergenzae cosa si aspettano da una ‘fase 2’ realmente capace di faril Paese. L’iniziativa è promossa dae da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica. Si svolgerà sabato 2 maggio, dalle 10 alle 20 sul sito e in diretta Facebook sugli account delle organizzazioni aderenti.‘Abbiamo deciso di dar voce alle categorie professionali che rappresentiamo – ha detto Mario Mantovani, presidente di, la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità – perché il piano di progressiva riapertura delle attività ...

TV7Benevento : Coronavirus, da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze... - fisco24_info : Coronavirus, da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze : - Adnkronos : #Coronavirus, da #Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze - cleidekqueiroz : RT @Boca_Maldita: Cida Borghetti testa positivo para o novo coronavirus - Cleuza23019745 : RT @Ary_AntiPT: Cida Borghetti testa positivo para o novo coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cida Coronavirus, da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze Adnkronos Coronavirus, da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze

Una maratona virtuale in cui manager, comunicatori, professionisti, testimonieranno come stanno affrontando l’emergenza coronavirus e cosa si aspettano da una ‘fase 2’ realmente capace di far ripartir ...

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 20 a su 26 de abrile

Nc’eus passadu sa de 7 cidas de inserru e parit chi in Carbònia chi siat giai acabada sa trègua polìtica intr’e magiorantza e opositzione chi fiat durada giustu s’ora pro s’aprovatzione de su bilànciu ...

Una maratona virtuale in cui manager, comunicatori, professionisti, testimonieranno come stanno affrontando l’emergenza coronavirus e cosa si aspettano da una ‘fase 2’ realmente capace di far ripartir ...Nc’eus passadu sa de 7 cidas de inserru e parit chi in Carbònia chi siat giai acabada sa trègua polìtica intr’e magiorantza e opositzione chi fiat durada giustu s’ora pro s’aprovatzione de su bilànciu ...