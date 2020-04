Coronavirus | da bergamasco dico a Renzi | si vergogni E chieda scusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Steven era una di quelle persone che parlano più con gli occhi che attraverso le parole. Gli occhi e, quasi sempre, il sorriso. Aveva un anno in più di me. Me lo ricordo col suo casco nero e quell’umiltà, che si faceva impegno, quando l’allenatore gli diceva cosa doveva fare. Sciavamo insieme, nello stesso sci club. Poi i casi della vita ci hanno portato su strade diverse. E ci siamo persi di vista. Steven è morto lo scorso 18 aprile per. È morto a Lipsia, dove era stato trasferito, a 31 anni appena compiuti. Nei paesi della valle in cui sono cresciuto e dove abitava Steven, in Valle Seriana, focolaio del Covid, e in tutta la Bergamasca, i decessi sono raddoppiati, quintuplicati. A volte anche decuplicati. Le persone sono morte in casa, spesso, perché le ambulanze e i medici non facevano in tempo ad arrivare. Oppure in ...