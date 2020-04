Coronavirus, Crai ritira le mascherine dai negozi: il prezzo è troppo basso (Di giovedì 30 aprile 2020) Nell’ambito della fase 2 dell’emergenza Coronavirus, non si placano le polemiche sul prezzo di vendita delle mascherine, fissato dal Governo ad un massimo di 50 centesimi al pezzo. Il Gruppo Crai, che opera nella grande distribuzione con oltre 3mila punti vendita, ha rilasciato una nota in cui dichiara di aver ritirato momentaneamente le mascherine chirurgiche dai propri negozi, a causa del prezzo ritenuto troppo basso. “Ci rendiamo conto che ciò può generare disservizio verso i Clienti e ne siamo particolarmente spiacenti – recita il comunicato della Crai – ma, nonostante tutto l’impegno e la disponibilità dimostrati dai negozi del Gruppo, particolarmente in questo periodo, verso tutti i consumatori che li frequentano, siamo nell’impossibilità di vendere le mascherine ad un prezzo inferiore al loro costo di ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - oltre 201.000 casi totali in Italia. Crai sospende vendita di mascherine per il prezzo imposto. L’America supera il milione di contagi – DIRETTA

Coronavirus - Crai ritira dalla vendita le mascherine : "0 - 50 centesimi troppo pochi - è cifra inferiore al prezzo d'acquisto. Governo risolva la situazione"

