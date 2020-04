Coronavirus: Conte, ‘io alla Camera senza mascherina, ministri distanziati’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Mi ero informato in anticipo sulla norma di utilizzo della mascherina” in Aula alla Camera, “tant’è che i ministri sono più distanziati”. E’ la premessa del premier Giuseppe Conte, fatta prendendo la parola nell’emiciclo di Montecitorio, dopo le polemiche dell’opposizione in Aula per l’assenza della mascherina sul volto del presidente del Consiglio nel corso del suo intervento. L'articolo Coronavirus: Conte, ‘io alla Camera senza mascherina, ministri distanziati’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Conte - ‘con apertura in pochi mesi terapie intensive sature’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Mi ero informato in anticipo sulla norma di utilizzo della mascherina" in Aula alla Camera, "tant'è che i ministri sono più distanziati". E' la premessa del premier Giuseppe Conte, fatta prendendo la parola nell'emiciclo di Montecitorio, dopo le polemiche dell'opposizione in Aula per l'assenza della mascherina sul volto del presidente del Consiglio nel corso del suo intervento.

