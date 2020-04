Coronavirus: Conte, ‘ancora dentro pandemia, non ne siamo usciti’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Ogni atteggiamento ondivago nel passare dal ‘chiudiamo tutto’ ad ‘apriamo tutto’ comporterebbe in maniera irreversibile” l’aumento dei contagi. “Il segnale di inversione dei contagi si è avuto solo grazie a rigide misure e a rischio di apparire impopolare, il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente, i piacerebbe ma dobbiamo avere la consapevolezza che il virus sta continuando a circolare: abbiamo 105mila casi accertati senza contare casi asintomatici non accertati. siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Camera. L'articolo Coronavirus: Conte, ‘ancora dentro pandemia, non ne siamo usciti’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Conte - ‘4 maggio segna inizio fase 2 - primo passo fondamentale’

Coronavirus : Conte - 'da contatti familiari un quarto dei contagi'

