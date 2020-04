Coronavirus | Confcommercio | negozi Milano verso -40% ricavi | a rischio 1 su 4

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 aprile 2020), 30 apr. (Adnkronos) – Anche ripartendo il 18 maggio, ifermi per il lockdown da covid19 nell’area di, Monza e Lodi, perderanno nel 2020 4,9 miliardi di euro, di cui 4,2 mld solo acittà metropolitana. Almeno il 25% delle imprese più piccole rischia la chiusura e più di 42.300 i lavoratori sono già in cassa integrazione. Sono le rilevazioni dell’Ufficio studi per le aree di, Monza Brianza, Lodi. Nel 2020 la perdita di 4,9 miliardi di euro corrisponde a un -40% del volume d’affari rispetto a una situazione di normalità. Soltanto a fine anno si può ipotizzare un parziale ritorno a scenari di mercato meno drammatici. L'articolo-40%, a1 su 4 proviene da Ildenaro.it.