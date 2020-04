Coronavirus, Città Futura dona 30 visiere ai dipendenti comunali (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Movimento Città Futura rappresentato da Marco Cicala, presidente, Eugenio Riccardelli, segretario politico ed Enzo Bove, consigliere comunale, ha donato al sindaco Carlo Marino 30 visiere da distribuire ai dipendenti che sono più a stretto contatto con il pubblico. Durante l’incontro si è parlato anche della proposta avanzata dal Movimento nei giorni scorsi e cioè di non far pagare i tributi locali a tutti quei casertani che, nel periodo dell’emergenza Coronavirus, non hanno potuto lavorare. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il consigliere Bove – per la condivisione del sindaco che si adopererà affinché ci possa essere un alleggerimento dei tributi locali per tutti coloro che hanno, purtroppo, dovuto sospendere le proprie attività. E’ questo ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : Conte - ‘immagine Italia cresciuta all’estero - merito cittadini’

Coronavirus - l'Unione europea : "Finanziamo i voli di rimpatrio - ma l'Italia non usa i fondi per i suoi cittadini"

**Coronavirus : Pd - ‘per alcuni governatori interessi partito prima cittadini’** (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Movimento Cittàrappresentato da Marco Cicala, presidente, Eugenio Riccardelli, segretario politico ed Enzo Bove, consigliere comunale, hato al sindaco Carlo Marino 30da distribuire aiche sono più a stretto contatto con il pubblico. Durante l’incontro si è parlato anche della proposta avanzata dal Movimento nei giorni scorsi e cioè di non far pagare i tributi locali a tutti quei casertani che, nel periodo dell’emergenza, non hanno potuto lavorare. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il consigliere Bove – per la condivisione del sindaco che si adopererà affinché ci possa essere un alleggerimento dei tributi locali per tutti coloro che hanno, purtroppo, dovuto sospendere le proprie attività. E’ questo ...

Agenzia_Ansa : I dati della Regione Lombardia indicano trend in calo: i contagiati sono 75.134, con 786 nuovi positivi; ieri erano… - RegLombardia : #LNews #coronavirus Piano Marshall #fase2 Regione Lombardia mobilita risorse per 3 miliardi di euro. 51,3 milioni p… - enpaonlus : Coronavirus, i pericolosi wet market non si trovano solo in Asia e Africa: a New York City ce ne sono…… - zazoomblog : Coronavirus Città Futura dona 30 visiere ai dipendenti comunali - #Coronavirus #Città #Futura #visiere - gecla5 : RT @massimo4951: A Palermo due giorni fa si è svolta, al mattino, l'ennesima corsa clandestina di cavalli per le vie della città. Neanche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Città Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera