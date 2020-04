**Coronavirus: Bonetti, ‘chiesto assegno figli, si passi da parole a fatti’** (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Le famiglie vanno accompagnate e sostenute. Molti genitori dal 4 maggio torneranno al lavoro. Oltre all’estensione dei congedi parentali straordinari, che andranno divisi tra madri e padri per evitare che ad essere penalizzate siano le donne, e al voucher baby sitter, che deve diventare un bonus per servizi educativi, ho chiesto con forza un assegno mensile straordinario per tutti i figli”. Lo scrive su Fb il ministro Elena Bonetti. L'articolo **Coronavirus: Bonetti, ‘chiesto assegno figli, si passi da parole a fatti’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : Bonetti - ‘oratori e campi estivi non ce li scordiamo…’**

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Bonetti **Coronavirus: Bonetti, 'chiesto assegno figli, si passi da parole a fatti'** Metro Coronavirus, asili nido e scuole materne aperte in via sperimentale? Ora Conte ci pensa

ROMA – “Occorrerà valutare la possibile riapertura, in modalità sperimentale, di nidi e scuole dell’infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ludiche ed educative destinate a nostri bambini ...

Coronavirus. Bambini, un altro "no" sarebbe un vero danno

Cronaca - Con la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, sta lavorando a un piano per l'infanzia in due fasi, da sottoporre al governo e al Comitato tecnico scientifico, per consentire anche e sopratt ...

