Coronavirus | bollette | Arera chiede rinnovi automatici

Leggi su studiocataldi

(Di giovedì 30 aprile 2020) di Gabriella Lax – Sulledi acqua, energia e rifiuti arriva la segnalazione di(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) indirizzata a Parlamento e Governo, come si legge in un comunicato sul sito. Rinnovo automatico per energia, gas e acqua e avvio del bonus rifiutiEnergia: azzeramento delle quote fisse per PMIServizio idrico: potenziamento del Piano nazionale e del Fondo di GaranziaRifiuti: strumenti per la mitigazione effetti emergenzaRinnovo automatico per energia, gas e acqua e avvio del bonus rifiutiTorna su L'Autorità aveva già stabilito misure semplificative per idei bonus sociali energia, gas e acqua, in scadenza. A questo suggerisce che si possa aggiungere una norma che preveda il rinnovo automatico per ulteriori dodici mesi (senza s...