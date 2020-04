Coronavirus, bevono disinfettante come “consigliato” da Trump: ricoverati (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus, bevono il disinfettante seguendo il “consiglio” di Trump: ricoverati “Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”, aveva detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump qualche giorno fa scatenando indignazione. “Non sono un dottore”, aveva aggiunto il presente Usa, affermando che “sono qui per illustrare delle idee””. Il suggerimento dato da Trump ai cittadini americani ha creato forte preoccupazione e polemiche. Gli esperti hanno definito “irresponsabile e pericoloso” il consiglio di Trump per sconfiggere il Coronavirus, perché poteva spingere le persone più fragili o ignoranti a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. Ed è quello che ... Leggi su tpi Coronavirus - bevono candeggina e disinfettante come antidoto : ricoverati

