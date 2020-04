Coronavirus, Bankitalia: “Forti vendite di Btp da parte di investitori esteri. I ribassi hanno ridotto ricchezza degli italiani di 140 miliardi” (Di giovedì 30 aprile 2020) Nei primi tre mesi di quest’anno “le forti oscillazioni dei rendimenti dei titoli di Stato e i ribassi dei corsi azionari e obbligazionari” hanno fatto diminuire la ricchezza delle famiglie italiane di oltre 140 miliardi, “pari al 3,2 % del suo valore alla fine del 2019”. E’ la stima della Banca d’Italia, che nel suo ultimo rapporto sulla Stabilità finanziaria sottolinea anche come a partire da fine febbraio a contribuire all’allargamento dello spread tra Btp e Bund ci siano state le “ingenti vendite di titoli di Stato italiani da parte degli investitori esteri“. Il portafoglio finanziario delle famiglie, rileva Bankitalia, è allocato per circa la metà in strumenti (obbligazioni pubbliche e private, azioni, quote di fondi comuni, fondi pensione e prodotti assicurativi) il cui valore è esposto alle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Bankitalia “Per le imprese anche trasferimenti diretti”

Coronavirus - Bankitalia “Per le imprese anche trasferimenti diretti”

Coronavirus - Bankitalia : “Rischio oltre 10% di insolvenze sui 450 miliardi di garanzie dello Stato a imprese. Impatto su casse pubbliche” (Di giovedì 30 aprile 2020) Nei primi tre mesi di quest’anno “le forti oscillazioni dei rendimenti dei titoli di Stato e idei corsi azionari e obbligazionari” hanno fatto diminuire la ricchezza delle famiglie italiane di oltre 140 miliardi, “pari al 3,2 % del suo valore alla fine del 2019”. E’ la stima della Banca d’Italia, che nel suo ultimo rapporto sulla Stabilità finanziaria sottolinea anche come a partire da fine febbraio a contribuire all’allargamento dello spread tra Btp e Bund ci siano state le “ingentidi titoli di Stato italiani dadegli“. Il portafoglio finanziario delle famiglie, rileva, è allocato per circa la metà in strumenti (obbligazioni pubbliche e private, azioni, quote di fondi comuni, fondi pensione e prodotti assicurativi) il cui valore è esposto alle ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, Bankitalia: crescita rischi contagio in settore bancario - SkyTG24 : Coronavirus, Bankitalia: crescita rischi contagio in settore bancario - askanews_ita : I prezzi delle case scenderanno in Italia - paolopoliti1 : Coronavirus: Bankitalia, calo prezzi case significativo - paolopoliti1 : Coronavirus:Bankitalia, famiglie hanno perso 140 mld ricchezza -